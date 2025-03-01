Трамп заявил, что Путин хочет мира, а Зеленский – войны

фото: dw.com

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 28 февраля, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не была успешной, а украинский лидер не хочет закончить войну

Как передает RegioNews, об этом Трамп сообщил журналистам у Белого дома.

В разговоре с журналистами президент США заявил, что ищет мир в войне между Россией и Украиной, Зеленский хочет продолжать воевать.

"Я хочу немедленного мира. Президент Путин захочет его заключить, и он хочет его заключить – он хочет положить этому конец. Вы видели, что я видел сегодня: это (Зеленский) человек, который хочет заставить нас подписаться и продолжать бороться", – заявил американский лидер.

Он также сказал, что Зеленский "перегнул палку" в Овальном кабинете.

Трамп добавил, что США не собираются продолжать воевать, а хотят завершить войну в Украине.

Напомним, в Трампе заявили, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине.