Саміт щодо України у Лондоні: про що домовились лідери Європи

фото: Офіс Президента

У Лондоні на саміт, присвячений Україні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс Президента.

Зазначається, що лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир.

Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемир'я обов'язково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.

Початок перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру, наголосили в ОП.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності.

Окрім того, триватиме розробка конкретного плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні завершився саміт щодо України і безпеки. Зустріч організував британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

Саміт відбувся після того, як Трамп і Зеленський посварились у Білому Домі.

Після цього у Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні.

Видання Financial Times повідомило, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо.

Раніше ми повідомляли, що Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 6 березня.

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