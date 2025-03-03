15:20  02 березня
Діти провалилися під кригу на Миколаївщині: у річці виявили тіло 10-річного хлопчика
08:40  01 березня
Співзасновник Monobank відкрив збір на ядерну зброю
10:49  02 березня
Смертельна ДТП під Києвом: легковик переїхав двох людей
UA | RU
UA | RU
03 березня 2025, 08:15

Саміт щодо України у Лондоні: про що домовились лідери Європи

03 березня 2025, 08:15
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

У Лондоні на саміт, присвячений Україні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс Президента.

Зазначається, що лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир.

Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемир'я обов'язково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії.

Початок перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру, наголосили в ОП.

Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності.

Окрім того, триватиме розробка конкретного плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні завершився саміт щодо України і безпеки. Зустріч організував британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

Саміт відбувся після того, як Трамп і Зеленський посварились у Білому Домі.

Після цього у Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні.

Видання Financial Times повідомило, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо.

Раніше ми повідомляли, що Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 6 березня.

Читайте також: Саміт у Лондоні та підтримка України: Європа захищається в торговій війні з США

Лондон Саміт миру Європа мир план США гарантії безпеки
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо його запросять на "конструктивний діалог"
03 березня 2025, 07:25
Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб представити мирний план США, — Стармер
02 березня 2025, 12:35
У Financial Times повідомили, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо
01 березня 2025, 18:06
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Російські війська вбили 4 та поранили 10 мирних жителів Херсонщини
03 березня 2025, 08:20
Атака БпЛА на Кривий Ріг: пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки
03 березня 2025, 07:55
Сьогодні в Україні буде майже без опадів: прогноз погоди на 3 березня
03 березня 2025, 07:49
Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені будинки
03 березня 2025, 07:38
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо його запросять на "конструктивний діалог"
03 березня 2025, 07:25
Удар по маршрутці в Херсоні: зросла кількість загиблих
03 березня 2025, 07:16
Прикордонники показали, як знищили дронами укриття та російську піхоту
03 березня 2025, 07:10
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 березня 2025, 07:08
Відключення світла 3 березня: в Укренерго повідомили, коли діятимуть обмеження
03 березня 2025, 06:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »