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28 февраля 2025, 19:35

"Я знаю, что вы не выиграете: Трамп и Зеленский поссорились еще до переговоров

28 февраля 2025, 19:35
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Фото: YouTube
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В Белом Доме во время встречи Зеленского и Трампа началась ссора

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Прямо во время встречи двух лидеров между ними началась ссора в присутствии прессы. Перепалка началась после слов президента Украины Зеленского о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.

Зеленский заявил Дональду Трампу, что США не вправе указывать Украине, что делать. Дональд Трамп заявил, что у Зеленского (т.е. Украины) нет "карт" в переговорах. При этом американскому лидеру не хватает от Украины признательности.

В частности, Зеленский заявлял, что Путин начал войну еще в 2014 году, но никто с этим ничего не сделал. Трамп заявил, что без американского оружия Украина бы уже быстро проиграла. На это Зеленский ответил саркастически о "трех днях", о которых говорил Путин в начале полномасштабной войны.

Также во время ссоры Трамп заявил, что знает, что Украина не выиграет. Он также говорил, что Зеленский "играет в азартные игры с Третьей мировой". После конфликта лидеры пошли на переговоры "за закрытыми дверями".

Следует отметить, что начиналась встреча двух лидеров более или менее мирно. Дональд Трамп даже говорил о том, что США будут продолжать давать оружие Украине.

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