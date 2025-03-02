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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
02 марта 2025, 11:41

Саммит в Лондоне и поддержка Украины: Европа защищается в торговой войне с США

02 марта 2025, 11:41
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Саммит в Лондоне. Перспективы
Саммит в Лондоне. Перспективы
фото: PAP/EPA/CHRIS J
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1. Начать следует с того, что поддержка Украины – это часть защиты самой Европы в торговой войне с США. Когда мы считаем, что защищают нас, то мы должны понимать: защита нас – это часть защиты себя (Европы). Я неоднократно говорил: это плюс (мы уже фактически часть периметра безопасности Европы), но это и минус, из-за относительно нашей субъектности.

2. Европа не хочет и не собирается ссориться со Штатами. Европа хочет найти компромисс в отношении себя и по "вопросу Украины". Главное слово – компромисс. Это я к тому, что границы 1991 никого в реальности не интересуют. А надежные гарантии безопасности – это не столько о документах, которых, боюсь не будет, в том виде, как это себе представляют украинцы. Это экзистенциальная необходимость поддерживать или не поддерживать партнера в тот или иной момент развития истории.

3. Я вчера писал и сегодня повторюсь. Те или иные дальнейшие действия Трампа будут зависеть, прежде всего, от трех вещей: общественного мнения в США, сплоченности или не сплоченности республиканской партии и позиции главных спонсоров. Пока ответов не может быть, мы поймем, как будут работать эти три фактора примерно за 5-15 дней (столько, как минимум, нужно времени, чтобы выкристаллизовалось общественное мнение).

4. Что касается дальнейших действий ЕС, то мы можем с большой долей вероятности допустить, что сейчас начнется челночная дипломатия (прежде всего Макрона и Стармера) цель которой будет как раз в поиске компромисса. Что может быть таким компромиссом (некоторая идеальная модель)?

- сохранение на время нынешнего status quo;

- подписание Украиной обновленного соглашения о редкоземельных металлах или какого-либо подобного соглашения;

- участие ЕС в выработке "большого соглашения" с Россией;

- Создание нового, как минимум, понятийного соглашения ЕС-США.

Насколько этот сценарий реалистичен, во многом будет зависеть от п.3. Но пока в базовом сценарии европейцев, как я его понимаю, ключевым остается фактор примирения с Трампом. И это тот момент, который очень болезненно будет восприниматься украинским обществом.

5. В Украине мы можем говорить, что выборы точно откладываются на неопределенный срок. Но это не означает, что политикум выйдет из предвыборной логики (логики рейтингов). Более того, мне кажется, что именно предвыборная логика будет доминирующей при принятии большинства решений. Это в свою очередь станет причиной продолжения внутренней турбулентности.

выборы Украина РФ США война политика ЕС Европа торговля поддержка
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