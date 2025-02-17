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17 февраля 2025, 12:05

Порошенко заявил, что ОП предлагал ему соглашение касательно санкций: подробности

17 февраля 2025, 12:05
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Народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что ему предлагали в Офисе президента поддержать законопроект о Хмельницкой АЭС в обмен на невведение санкций против него

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По словам Порошенко, он ответил ОПУ, что фракция будет голосовать против законопроекта.

"Фактически атака на меня была из-за того, что мы принципиально требовали санкции против Портнова, что мы принципиально требовали и требуем сейчас изъятие мандатов в партии ОПЗЖ, что мы требуем прекратить транзит российской нефти через территорию Украины", - заявил Петр Порошенко.

Порошенко также отметил, что, по его мнению, президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия применением санкций против него и ему "придется отвечать" за это.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Петр Порошенко заявил, что Нацбанк заблокировал его банковские карты сразу после применения против него санкций СНБО.

11 февраля, Верховная Рада приняла законопроект №11392, позволяющий "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Эти реакторы были изготовлены "Росатомом" для АЭС "Белене" в Болгарии. Однако в 2012 году Болгария отказалась строить станцию. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику решения украинских властей о закупке двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Он отметил, что решение Верховной Рады - это важный шаг для энергетической безопасности Украины, ведь достроив еще два энергоблока на Хмельницкой АЭС, Украина получит дополнительно более 2 гигаватта электричества.

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