Порошенко пожаловался, что не смог купить кофе на заправке из-за санкций

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Народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Нацбанк заблокировал его банковские карты сразу после применения против него санкций СНБО

Об этом политик сказал в интервью Цензор.нет, передает RegioNews.

Порошенко рассказал, что узнал о блокировании карт по дороге с фронта, где посещал военных. Он хотел купить кофе на АЗС, но платеж по карточке был отклонен.

"Есть у нас такая Аленка. Я всегда по традиции ее угощаю кофе. Я достаю телефон, чтобы заплатить. Прикладываю, а мне пишет, что ваша карта аннулирована", - сказал он.

По словам Порошенко, все его личные счета были заблокированы.

О том, как он не смог купить кофе на АЗС, Порошенко рассказал журналистам "Украинской правды".

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Впоследствии Зеленский заявил, что санкции могут быть сняты, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии.

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