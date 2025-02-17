Арахамия ответил на заявление Порошенко о подготовке к выборам

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Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия опроверг заявление народного депутата и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко о том, что осенью в Украине состоятся выборы

Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает RegioNews.

"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны", - говорит Арахамия.

Он напомнил, что во-первых, выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключают соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения.

Как известно, в середине ноября 2023 все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения.

В конце сентября 2024 года издание Economist , не указывая источников, написало, что Владимир Зеленский вроде бы рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года.

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