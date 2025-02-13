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Стало известно, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украина Сейчас".

Как отмечают источники, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Так, санкции против Порошенко введены из-за:

уголовное дело о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "ЛДНР". Это надолго лишило Украину шансов на энергонезависимость от РФ;

участие Порошенко в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений;

сотрудничество с РФ: владея активами в России - фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму - Порошенко был заинтересован в продолжении сотрудничества с РФ и размещении Черноморского флота на полуострове.

Санкции в Коломойский и Боголюбов введены через:

то, что в 2023 году они являлись основателями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited". Она через подставные компании продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те - платили налоги в бюджет России, финансируя войну;

вывод 750 млн. грн из "ПриватБанка".

Основаниями введения санкций в отношении Жеваго стали:

его тесные связи с РФ, в частности с подсанкционным российским олиграхом Алексеем Федоричевым;

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн. грн. кредитных средств из банка "Финансы и кредит";

подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" еще недавно сотрудничала с РФ. Так, "Автокраз" экспортировал в Россию грузовик, "Росава" и "Премиори" - автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "лднр2".

Санкции в отношении Медведчука введены бессрочно — на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

сбор информации об ВСУ в пользу РФ,

блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине.

его деятельность в ОПЗЖ,

антиукраинская деятельность его медиаресурсов,

привлечение его к антиукраинской пропаганде в России. В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", входившей в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5 служба ФСБ РФ.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.