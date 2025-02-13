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Семен Костюк Журналист info@regionews.ua
13 февраля 2025, 17:30

Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?

13 февраля 2025, 17:30
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Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответствующий указ президента Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответствующий указ президента Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства
фото: RegioNews
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Набор ограничительных мер одинаков для всех пятерых и, по сути, сводится к бессрочному запрету на любую экономическую деятельность и фактически существенных ограничений для ведения публичной политической деятельности. Медведчук, Боголюбов, Жеваго – давно живут за пределами Украины, Коломойский – под стражей. Эти четверо – вне украинской политической жизни.

Петр Порошенко – единственный из пяти активный политик, возглавляет ведущую политическую силу и является одним из сильнейших конкурентов президента Зеленского на теоретически возможных выборах. По его словам, СНБО принял "политически мотивированное решение ввести против него санкции с абсолютно незаконными ограничениями". Он обвинил действующую власть в "заказе" дела против него.

Городской глава Киева Виталий Кличко считает, что последние действия власти пойдут во вред Украине: "Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, – проигрывает демократия. И страна в целом…"

Мотивом введения санкций против Петра Порошенко по официально пока не подтвержденным данным является обвинение в государственной измене по трем эпизодам: первый касается старого дела о разрешении на закупку угля у так называемых "лнр-днр", второй – участия в создании Партии регионов, по третьему. ным интересам Украины.

Владимир Зеленский заявил, что санкции ввел из-за вывода миллиардов гривен во время войны. Служба безопасности Украины перед тем сообщила, что санкции ввели из-за угроз государственной безопасности. В партии "Слуга народа" от комментариев воздерживаются. Но свое непонимание действий власти выражают также те, кого ярым сторонником Петра Порошенко не назовешь.

Волонтер Сергей Притула сомневается, что решение власти усиливает страну: "Заслуживает ли он санкций прямо сейчас? Не уверен. В это сверхсложное для нас время – каждое важное решение должно проходить три основных фильтра: 1. Усиливает ли это решение обороноспособность страны? 2. ⁠Как влияет на международные позиции Украины? 3. ⁠Усиливает или снижает единство в обществе?Мы нуждаемся в решениях, которые справедливы, но в то же время не разъединяют страну".

Государственная измена – уголовное преступление, которое карается лишением свободы до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Факт преступления должен установить суд, а не СНБО, но наложить арест на имущество можно и без решения суда, если санкции наложены по обвинению в действиях, "создавших существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

В ближайшей перспективе это означает, что возглавляемая Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" потеряет если не полностью, то в значительной степени экономическую основу своего существования. Также под большим вопросом будет работа медиаактивов, связанных с Евросолидарностью и Петром Порошенко – прежде всего, телеканалов "Пятый" и "Прямой". Сам Петр Порошенко может упустить возможность баллотироваться на следующих президентских выборах. Это будет зависеть от того, насколько будет быстро работать следствие, как будет рассматриваться дело в судах, каким будет финальный приговор и будет ли он до официального начала избирательного сезона.

Наверное, можно сказать, что санкции консолидируют сторонников пятого Президента. Но широкое объединение общества вокруг него пока выглядит мало вероятным. По крайней мере, если опираться на результаты социологических опросов, только 24% украинцев считают санкции попыткой власти нейтрализовать оппозицию, и этот показатель совпадает с результатами президентских выборов 2019 года.

На первый взгляд, власти одержали победу над своим главным оппонентом и вывели его с поля игры как раз на период возможной предвыборной борьбы. Но дальше все может произойти совсем не так.

Санкции против Порошенко президент Зеленский ввел на основании обвинений, которые перед началом широкомасштабной агрессии России рассыпались как раз на стадии судебного разбирательства. Рассыпались, потому что следствие не смогло доказать личные корыстные мотивы и личную финансовую выгоду обвиняемого. Тогда в предъявленном подозрении было очень много формулировок в "неустановленное время и неустановленным способом" относительно действий Петра Порошенко, которые якобы были преступными. То есть это не доказательства. И вряд ли такие доказательства появились сейчас. Если бы они появились, то логичнее и надежнее для власти было бы действовать именно через суды на основании новых выявленных обстоятельств. Но власти воспользовались полномочиями СНБО. И это не значит, что ей теперь не нужно доказывать обвинения через суд – сама природа обвинений в адрес Порошенко и законы требуют судебного разбирательства.

"Угольное" дело развалилось еще в конце 2021 года. Какие элементы измены есть в создании Партии регионов – возможно, станет известно вскоре, но точно можно сказать, что создавалась эта партия в согласии с Конституцией и законами Украины. И безусловной сенсацией станет, если окажется, что Порошенко единолично продлил срок базирования российского флота в Крыму.

Опираясь на опыт 2020-2021 годов, с большой вероятностью можно прогнозировать, что суды не поддержат обвинение против Петра Порошенко – если не украинские, то Европейский суд по правам человека наверняка рассмотрит дело объективно. В случае постановления в пользу Петра Порошенко, решения СНБО Украины и указ президента Зеленского становятся безосновательными, а затем – незаконными, как и действия, совершенные на основании них государством. Со всеми негативными политическими последствиями для украинских властей и перспективой возмещения потерь потерпевшей стороне за счет государственного бюджета.

Но на все это уйдет время. Время до возможных выборов. До которых оппозиция во главе с Петром Порошенко может дойти ослабленной.

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