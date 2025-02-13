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13 февраля 2025, 12:20

Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука

13 февраля 2025, 12:20
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иллюстративное фото из открытых источников
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Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 5 олигархов

Соответствующий указ №81/2025 опубликован на сайте президента, передает RegioNews.

Так санкции введены против:

  • бизнесмена Игоря Коломойского,
  • эксвладельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго,
  • бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова,
  • пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,
  • экснардепа Виктора Медведчука.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Срок применения санкций – бессрочный.

Напомним Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Нардеп обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского и возложил на него ответственность за возможные негативные последствия этого решения.

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