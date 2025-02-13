Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука

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Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 5 олигархов

Соответствующий указ №81/2025 опубликован на сайте президента, передает RegioNews.

Так санкции введены против:

бизнесмена Игоря Коломойского,

эксвладельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго,

бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова,

пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,

экснардепа Виктора Медведчука.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Срок применения санкций – бессрочный.

Напомним Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Нардеп обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского и возложил на него ответственность за возможные негативные последствия этого решения.