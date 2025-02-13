Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука
Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 5 олигархов
Соответствующий указ №81/2025 опубликован на сайте президента, передает RegioNews.
Так санкции введены против:
- бизнесмена Игоря Коломойского,
- эксвладельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго,
- бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова,
- пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,
- экснардепа Виктора Медведчука.
Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Срок применения санкций – бессрочный.
Напомним Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.
Нардеп обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского и возложил на него ответственность за возможные негативные последствия этого решения.
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