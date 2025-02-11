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11 февраля 2025, 20:21

Зеленский ответил на критику касательно покупки российских реакторов для Хмельницкой АЭС

11 февраля 2025, 20:21
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фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику решения украинских властей о закупке двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС

Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает RegioNews.

Он отметил, что сегодняшнее решение Верховной Рады - это важный шаг для энергетической безопасности Украины, ведь достроив еще два энергоблока на Хмельницкой АЭС, Украина получит дополнительно более 2 гигаватта электричества. Зеленский подчеркнул, что примерно такой объем электроэнергии Украина импортирует у соседей в самые сложные зимние месяцы.

Зеленский добавил, что достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. Кроме того, достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС поможет сдержать тарифы на электроэнергию для украинцев.

"Есть голоса, которые критикуют (решение о закупке реакторов, - ред.). Но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна - они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 11 февраля, Верховная Рада приняла законопроект №11392, позволяющий "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Эти реакторы были изготовлены "Росатомом" для АЭС "Белене" в Болгарии. Однако в 2012 году Болгария отказалась строить станцию. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.

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