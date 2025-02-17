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17 лютого 2025, 12:05

Порошенко заявив, що ОП пропонував йому угоду щодо санкцій: подробиці

17 лютого 2025, 12:05
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Народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що йому пропонували в Офісі президента підтримати законопроєкт про Хмельницьку АЕС в обмін на незапровадження санкцій проти нього

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами Порошенка, він відповів ОПУ, що фракція голосуватиме проти законопроєкту.

"Фактично атака на мене була через те, що ми принципово вимагали санкції проти Портнова, що ми принципово вимагали і вимагаємо зараз вилучення мандатів у партії ОПЗЖ, що ми вимагаємо припинити транзит російської нафти через територію України" — заявив Петро Порошенко.

Порошенко також зауважив, що, на його думку, президент Володимир Зеленський перевищив свої повноваження застосуванням санкцій проти нього, та йому "доведеться відповідати" за це.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Петро Порошенко заявив, що Нацбанк заблокував його банківські картки одразу після застосування проти нього санкцій РНБО.

11 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11392, який дозволяє "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Ці реактори були виготовлені "Росатомом" для АЕС "Белене" у Болгарії. Однак у 2012 році Болгарія відмовилась будувати станцію. Тож у липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику рішення української влади про закупівлю двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Він зазначив, що рішення Верховної Ради - це важливий крок для енергетичної безпеки України, адже добудувавши ще два енергоблоки на Хмельницькій АЕС, Україна отримає додатково більш ніж 2 гігавати електрики.

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санкції політика Офіс президента Петро Порошенко Хмельницька АЕС
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