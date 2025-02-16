Порошенко назвал дату выборов в Украине
Пятый президент Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут до конца 2025 года
Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью Цензору.НЕТ.
По словам Порошенко, выборы пройдут 26 октября 2025 года.
"Запишите – 26 октября этого года", – сказал он, отвечая на вопрос, когда в Украине можно ожидать проведения выборов.
Порошенко отметил, что об этом ему стало известно из источников в Офисе президента. Также об этом знают в правоохранительных органах и полиграфкомбинате "Украина", который будет заниматься печатью бюллетеней.
Недавний опрос показал, что большинство украинцев считают лидером оппозиции в Украине Петра Порошенко.
Напомним, СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.
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