Дроновая атака на пригород Днепра: один человек погиб, трое пострадали

Фото: Днепропетровская ОВА

В воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали Днепр и пригород беспилотником. В результате удара один человек погиб, еще трое получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, враг попал в частный сектор. В результате атаки разрушен жилой дом.

Две женщины и мужчина получили медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине 164 ударных беспилотника разных типов, в частности Shahed и "Гербера", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Зафиксировано попадание на 23 локациях.