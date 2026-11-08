Дроновая атака на пригород Днепра: один человек погиб, трое пострадали
В воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали Днепр и пригород беспилотником. В результате удара один человек погиб, еще трое получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, враг попал в частный сектор. В результате атаки разрушен жилой дом.
Две женщины и мужчина получили медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались.
Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине 164 ударных беспилотника разных типов, в частности Shahed и "Гербера", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Зафиксировано попадание на 23 локациях.
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