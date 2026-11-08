ВСУ ударили по центрам управления российскими БпЛА: среди целей – "Рубикон"

Иллюстрация: Генштаб

Украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских окупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Одной из важнейших целей стал Бердянск. Там украинские защитники поразили пункт временной дислокации и пункт управления БпЛА подразделения "Рубикон", являющийся одним из самых боеспособных российских центров применения беспилотников.

Также пункты управления российскими дронами поразили вблизи Олешек на Херсонщине и в районе Белицкого Донецкой области.

Еще один удар пришелся на пункт управления БпЛА в районе Александровского на Брянщине, непосредственно на территории РФ.

По данным Генштаба, потери противника уточняются. Украинские военные отмечают, что поражение таких объектов уменьшает возможность российской армии применять беспилотники против украинских позиций и логистических маршрутов.

В Генштабе заверили, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться.

Напомним, в ночь на 7 ноября Силы обороны Украины нанесли удар береговым ракетным комплексам "Нептун" по российскому предприятию военно-промышленного комплекса "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области РФ.