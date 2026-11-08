РФ за неделю выпустила по Украине 115 ракет и более 3000 дронов, – Зеленский

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Россия продолжает массированные атаки на украинские города и общины. Только за эту неделю российские войска применили 115 ракет разных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных беспилотников

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, российские удары комбинированы, а значительную часть ракет составляет баллистика. При этом многие боеприпасы были изготовлены непосредственно в этом году.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно передает международным партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство баллистических ракет.

Также президент напомнил, что в октябре Украина ввела масштабные санкционные пакеты против физических и юридических лиц, причастных к российскому военному производству.

Он подчеркнул важность синхронизации этих ограничений с Европой и странами "Группы семи".

"Если у мира недостаточно антибалистики, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах", – отметил глава государства.

Зеленский также выразил надежду на мощный 22-й пакет санкций Европейского Союза и поблагодарил партнеров, которые помогают Украине.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине 164 ударных беспилотника разных типов, в частности Shahed и "Гербера", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Зафиксировано попадание на 23 локациях.