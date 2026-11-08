Россия запустила по Украине 164 дрона и три ракеты: есть попадание на 23 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине 164 ударных беспилотника разных типов, в частности Shahed и "Гербера", а также три управляемые авиационные ракеты Х-59/69

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что 112 из запущенных дронов были реактивны.

Отражением воздушной атаки занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 137 вражеских беспилотников, в том числе 88 реактивных. Несколько ударных дронов на тот момент еще находились в воздухе, боевая работа продолжалась.

В то же время, зафиксировано попадание на 23 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на шести локациях.

Напомним, в течение ночи 8 ноября российские войска атаковали Ровенскую область. На территории гражданского предприятия разрушено одно из зданий. Кроме того, в двухэтажном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден фасад.