Российские удары по Полтавщине: четыре человека травмированы, возникли пожары

Фото: ГСЧС Полтавщины

В результате российских ударов по Полтавской области травмировались четыре человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В нескольких локациях возникли пожары и разрушения. В частности, повреждения получили территории частных предприятий.

При работе спасателей сохранялась угроза повторных российских ударов.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине 164 ударных беспилотника разных типов, в частности Shahed и "Гербера", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Зафиксировано попадание на 23 локациях.