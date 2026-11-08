11:18  08 ноября
На Львовщине авто сбило трех 15-летних девушек, которые шли по тротуару
13:27  08 ноября
В Ровно сгорел маршрутный автобус
16:16  08 ноября
На Сумщине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2026, 13:27

Россия атаковала спасателей в Камышевахе, где под завалами еще могут быть люди

08 ноября 2026, 13:27
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Запорожье
Читайте також
українською мовою

Утром 8 ноября российский FPV-дрон атаковал спасателей ГСЧС, которые проводят аварийно-спасательные работы в поселке Камышеваха Запорожской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара повреждена специальная спасательная техника. К счастью, личный состав не пострадал.

По словам президента Владимира Зеленского, атака произошла на месте авиаудара по укрытию, где уже седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы.

Глава государства назвал атаку россиян по спасателям проявлением цинизма и жестокости.

"Сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомб, унесшего жизни 55 человек, и, к сожалению, под завалами еще могут оставаться люди. Абсолютный цинизм и жестокость", – подчеркнул он.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Камышеваха спасатели атака российская армия
Российские удары по Полтавщине: четыре человека травмированы, возникли пожары
08 ноября 2026, 12:19
Российский БпЛА атаковал Хмельницкий: повреждены жилые дома
08 ноября 2026, 09:04
Россия атаковала Киев дронами: в двух районах возникли пожары
07 ноября 2026, 17:32
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Переговоры Украины, США и РФ: Франция заявила о своем участии
08 ноября 2026, 17:35
Атака РФ на Камышеваху: 45 человек до сих пор считаются пропавшими без вести
08 ноября 2026, 17:11
По 50 и 150 тысяч гривен: в СБУ собирают деньги на залог генералу Дуке, – УП
08 ноября 2026, 16:41
На Сумщине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие
08 ноября 2026, 16:16
ВСУ ударили по центрам управления российскими БпЛА: среди целей – "Рубикон"
08 ноября 2026, 15:49
Государство-рекетир: почему отдельные аресты не уничтожат систему
08 ноября 2026, 15:21
Дроновая атака на пригород Днепра: один человек погиб, трое пострадали
08 ноября 2026, 14:40
РФ за неделю выпустила по Украине 115 ракет и более 3000 дронов, – Зеленский
08 ноября 2026, 14:15
В Ровно сгорел маршрутный автобус
08 ноября 2026, 13:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »