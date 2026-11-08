Россия атаковала спасателей в Камышевахе, где под завалами еще могут быть люди
Утром 8 ноября российский FPV-дрон атаковал спасателей ГСЧС, которые проводят аварийно-спасательные работы в поселке Камышеваха Запорожской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате удара повреждена специальная спасательная техника. К счастью, личный состав не пострадал.
По словам президента Владимира Зеленского, атака произошла на месте авиаудара по укрытию, где уже седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы.
Глава государства назвал атаку россиян по спасателям проявлением цинизма и жестокости.
"Сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомб, унесшего жизни 55 человек, и, к сожалению, под завалами еще могут оставаться люди. Абсолютный цинизм и жестокость", – подчеркнул он.
Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших.