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26 января 2025, 18:01

В Агентстве оборонных закупок на фоне скандала назначен новый директор

26 января 2025, 18:01
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фото: Facebook
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Руководителя госпредприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова назначили руководителем Агентства оборонных закупок вместо Марины Безруковой

Об этом свидетельствует информация на сайтах Youcontrol и "Опендатабот", работающих с данными из реестров, передает RegioNews.

Жумадилов указан как генеральный директор и уполномоченное лицо предприятия.

Подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит. Это решение Умеров мотивировал провалом закупки боеприпасов и "сливами" контрактов.

На следующий день, 25 января, в Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на их наблюдательный совет. Там напомнили, что 23 января заключили дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором и это решение было принято единогласно. Поэтому, как заявили в ведомстве, АОЗ продолжит работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет.

"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим"", - отмечается в сообщении.

В Агентстве также подчеркнули, что подобные действия Минобороны являются "беспрецедентным нарушением всех предварительных договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами".

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова обвинила министра в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку, в частности "Центр противодействия коррупции", народный депутат Марьяна Безуглая, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на фоне скандала между Умеровым и руководством АОЗ выступил с заявлением, что объединение двух предприятий Министерства обороны – Агентства оборонных закупок, которое занимается закупкой оружия для ВСУ, и Государственного оператора тыла, обеспечивающего тыловые нужды войска – является неприемлемым и фактически вредит обороноспособности Украины.

назначение Минобороны Умеров Рустем Арсен Жумадилов Агентство оборонных закупок
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