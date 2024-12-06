За месяц арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники
В ноябре Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ более 120 образцов вооружения и военной техники. Около 90% из них – новые образцы оружия и техники украинской разработки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В списке кодифицированных новинок ВВТ в ноябре больше всего:
- беспилотных авиационных комплексов;
- боеприпасов (преимущественно БПЛА);
- инженерных средств;
- средств РЕБ/РЭР и связи.
Также в перечне новинок ВВТ, допущенных к применению в течение ноября, есть новые мобильные реактивные установки (для отдельных подразделений Сил обороны), новый бронебойный патрон и санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль отечественного производства.
В ведомстве отмечают, что такое количество новых кодифицированных образцов ВВТ в течение всего месяца свидетельствует о значительной динамике разработок вооружения в Украине по отдельным номенклатурам.
Напомним, Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение.
Недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".
Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".
Также Минобороны кодифицировало до поставки Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун".