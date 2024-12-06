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06 декабря 2024, 14:10

За месяц арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники

06 декабря 2024, 14:10
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фото: Министерство обороны Украины
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В ноябре Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ более 120 образцов вооружения и военной техники. Около 90% из них – новые образцы оружия и техники украинской разработки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В списке кодифицированных новинок ВВТ в ноябре больше всего:

  • беспилотных авиационных комплексов;
  • боеприпасов (преимущественно БПЛА);
  • инженерных средств;
  • средств РЕБ/РЭР и связи.

Также в перечне новинок ВВТ, допущенных к применению в течение ноября, есть новые мобильные реактивные установки (для отдельных подразделений Сил обороны), новый бронебойный патрон и санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль отечественного производства.

В ведомстве отмечают, что такое количество новых кодифицированных образцов ВВТ в течение всего месяца свидетельствует о значительной динамике разработок вооружения в Украине по отдельным номенклатурам.

Напомним, Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение.

Недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Также Минобороны кодифицировало до поставки Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун".

война военная техника оружие Минобороны ВСУ Боеприпасы БПЛА
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