На Северском направлении Силы обороны отразили штурм россиян на мотоциклах

фото: ГПСУ

Пограничники бригады "Месть" продолжают защищать Северск Донецкой области и отбивать российские атаки. Защитники метко отрабатывают по захватчикам беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Российские захватчики, воспользовавшись облачной погодой, пытались продвинуться малыми группами к переднему краю обороны, используя мототранспорт. Благодаря высокоточным сбросам с БпЛА враг понес значительные потери: уничтожено 8 оккупантов и несколько мотоциклов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области пограничники бригады "Месть" отбили одну из самых больших за последние несколько месяцев атак РФ. Оккупанты при поддержке бронетехники и пехоты пытались прорваться в Северск сразу на нескольких флангах направления.