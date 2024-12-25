22:14  24 декабря
Экс-руководителя столичного метро Брагинского объявили в розыск
19:44  24 декабря
В Киеве во время движения загорелся автобус
17:03  24 декабря
Убийство тренера в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2024, 02:20

На Северском направлении Силы обороны отразили штурм россиян на мотоциклах

25 декабря 2024, 02:20
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники бригады "Месть" продолжают защищать Северск Донецкой области и отбивать российские атаки. Защитники метко отрабатывают по захватчикам беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Российские захватчики, воспользовавшись облачной погодой, пытались продвинуться малыми группами к переднему краю обороны, используя мототранспорт. Благодаря высокоточным сбросам с БпЛА враг понес значительные потери: уничтожено 8 оккупантов и несколько мотоциклов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области пограничники бригады "Месть" отбили одну из самых больших за последние несколько месяцев атак РФ. Оккупанты при поддержке бронетехники и пехоты пытались прорваться в Северск сразу на нескольких флангах направления.

РФ война пограничники оккупанты Донецкая область потери россиян
На Луганщине украинские бойцы уничтожили САУ и бронетехнику россиян
24 декабря 2024, 10:15
За сутки ВСУ ликвидировали более 1600 российских оккупантов
24 декабря 2024, 09:10
Более 11,5 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
24 декабря 2024, 02:30
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
На Сумщине будут судить депутата областного совета, застрелившего лесника
25 декабря 2024, 03:05
На Полтавщине супругов обнаружили мертвыми в собственном доме
25 декабря 2024, 01:46
Возле Очакова микроавтобус сбил пешехода: мужчина погиб
25 декабря 2024, 00:35
В Хмельнитчине мужчина в день выхода из тюрьмы изнасиловал 17-летнюю студентку
25 декабря 2024, 00:15
На Прикарпатье суд вынес приговор трем поставщикам наркотиков в СИЗО
24 декабря 2024, 23:48
Экс-руководителя столичного метро Брагинского объявили в розыск
24 декабря 2024, 22:14
В Энергоатоме заявили о мощной кибератаке на их официальный сайт
24 декабря 2024, 21:46
Депутата Полтавского горсовета признали виновным в коррупции, но суд освободил его от наказания
24 декабря 2024, 21:14
Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину: актуальные данные о количестве пострадавших
24 декабря 2024, 20:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »