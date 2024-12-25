Украина создает ракету "Трембита", которая способна бить по Москве

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Украинские инженеры-волонтеры работают над созданием новой крылатой ракеты под названием "Трембита", которая сможет достигать Москвы. Разработка уже находится на завершающем этапе испытаний, и серийное производство планируется начать в ближайшее время

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на британское издание The Economist.

"Трембита" использует усовершенствованную версию реактивного импульсного двигателя, который впервые применялся на немецких ракетах V-1 во время Второй мировой войны. В базовой версии ракета способна преодолевать до 200 км со скоростью 400 км/ч, но разработчики работают над модификацией, которая позволит ей достигать значительно больших расстояний, включая столицу РФ.

Проект "Трембита" возник как ответ на ограничения, с которыми сталкивается Украина по использованию иностранных ракет большой дальности. Благодаря низкой стоимости производства и высокой мобильности, новая ракета может стать эффективным средством истощения противовоздушной обороны противника. Одна "Трембита" с боеголовкой весом 20-30 кг стоит всего 15 тысяч долларов, а ее приманочная версия - всего 3 тысячи долларов.

Эта разработка является частью всеобщих усилий Украины по развитию собственной оборонной промышленности, направленных на уменьшение зависимости от иностранной помощи. "Трембита" призвана изменить ситуацию, позволяя Украине наносить точные удары по стратегическим объектам на территории противника, даже в глубине его тыла.

В материале The Economist отмечается, что нужен по меньшей мере год для того, чтобы производить ракеты в количестве, которое серьезно угрожало бы РФ.

Напомним, Украина уже имеет лазерное оружие "Тризуб", способное сбивать вражеские воздушные цели на высоте более 2 км, среди которых и самолеты.

Как известно, 6 декабря Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад". Это оружие отечественного производства уже подтверждено боевое применение.

Недавно Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение.