На Курщине ВСУ поразили пункт управления российских морпехов

иллюстративное фото: СтратКом ВСУ / Facebook

В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Управлении стратегических коммуникаций заявили, что пункт управления 810-й ОБрМП размещался в заброшенном гражданском здании во Льгове. По предварительным данным, по россиянам отработал HIMARS.

"Во Льгове на Курщине после удара по ПУ 810 бригады враг понес потери офицерского состава", - прокомментировал поражение вражеских войск руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, на прошлой неделе воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали полсотни северокорейских военных в Курской области России. Также десятки солдат из Северной Кореи получили ранения.