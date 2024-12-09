Воины ГУР уничтожили замаскированную военную технику и укрытия россиян
На одном из направлений фронта бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" наносят урон российским захватчикам. Защитники уничтожили логистику, связь и средства наблюдения оккупантов
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"В видео ― результаты охоты разведчиков на одном из участков фронта: московитов лишили сигнала антенн и ретрансляторов, сожгли вражеские транспортные средства, замаскированную военную технику, а также нанесли удар по укрытиям захватчиков", – говорится в сообщении.
Напомним, на Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили еще один российский ЗРК "Тор М-2" стоимостью $27 млн.
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