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04 декабря 2024, 21:22

Украина расширила производство ракет "Нептун", а "Паляницу" запустила в серию

04 декабря 2024, 21:22
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фото: Минобороны
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Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", у которых теперь есть расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение

Об этом сообщает Министерство обороны, передает RegioNews.

"Украина увеличила серийное производство крылатых ракет Р-360 для комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на больших расстояниях", – говорится в сообщении.

В то же время Минобороны сообщило, что ракетный беспилотник "Паляница" вышел в серийное производство.

Напомним, недавно на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

Также Минобороны кодифицировало к поставкам Силам обороны мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун", построенный по самолетной схеме.

Украина производство Нептун производство ракет Паляниця
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