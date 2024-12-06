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Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад". Это оружие отечественного производства уже имеет подтвержденное боевое применение

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По имеющейся информации, гибридная ракета способна достигать скорости 700 км/ч. Она имеет дальность полета более 700 км.

The "Peklo" (Hell) drone-missile - our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Тем временем, первый битва была удалена к нашим защитам сил. Мощность, которая сейчас находится в производстве и разработке.



Я имею приятное для всех, кто закрепляется в вашей защите производства, который… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 6, 2024

"Дрон-ракета "Ад". Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине сражаться", - добавил Владимир. Зеленский.

Напомним, недавно Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности.