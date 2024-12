Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад"

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По имеющейся информации, гибридная ракета способна достигать скорости 700 км/ч. Она имеет дальность полета более 700 км.

The "Peklo" (Hell) drone-missile - our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Тем временем, первый битва была удалена к нашим защитам сил. Мощность, которая сейчас находится в производстве и разработке.



Я имею приятное для всех, кто закрепляется в вашей защите производства, который… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ