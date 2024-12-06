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06 декабря 2024, 14:46

Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад"

06 декабря 2024, 14:46
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фото: facebook.com/zelenskyy.official
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Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад". Это оружие отечественного производства уже имеет подтвержденное боевое применение

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По имеющейся информации, гибридная ракета способна достигать скорости 700 км/ч. Она имеет дальность полета более 700 км.

"Дрон-ракета "Ад". Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Теперь задача – наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине сражаться", - добавил Владимир. Зеленский.

Напомним, недавно Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности.

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