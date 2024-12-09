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На днях операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил обороны Украины

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"Бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага. Операторы ССО уничтожили трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешного выполнения задания группа отошла с одним раненым побратимом.

Напомним, на Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили еще один российский ЗРК "Тор М-2" стоимостью $27 млн.

Ранее бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 17 врагов и пленили еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ.