Более 11 тысяч солдат, 200 ББМ и 50 танков: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
За прошедшую неделю, с 1 по 8 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около 11 240 российских оккупантов, а также 1 138 единиц вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 50 танков;
- 202 боевых бронированных машины;
- 135 артиллерийских систем;
- четыре установки ПВО;
- 458 единиц автотехники;
- 16 единиц спецтехники.
"Помимо этого, наши защитники уничтожили 5 вражеских ракет и 268 БПЛА ОТР", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские потери в войне превышают 750 тысяч человек – 198 тысяч убитыми и более 550 тысяч ранеными.
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