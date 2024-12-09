Более 11 тысяч солдат, 200 ББМ и 50 танков: в ВСУ назвали потери россиян за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 1 по 8 декабря, Силы обороны Украины уничтожили около 11 240 российских оккупантов, а также 1 138 единиц вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

50 танков;

202 боевых бронированных машины;

135 артиллерийских систем;

четыре установки ПВО;

458 единиц автотехники;

16 единиц спецтехники.

"Помимо этого, наши защитники уничтожили 5 вражеских ракет и 268 БПЛА ОТР", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские потери в войне превышают 750 тысяч человек – 198 тысяч убитыми и более 550 тысяч ранеными.