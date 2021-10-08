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08 октября 2021, 20:10 10

Проведены следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков - СМИ

08 октября 2021, 20:10 10
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Фото из открытых источников
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Правоохранители наведались в ресторан, в котором нардеп Антон Поляков провел свой последний вечер. В частности, изъяли записи с камер видеонаблюдений

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В заведении нардеп был постоянным клиентом. В тот вечер он был там вместе с помощником нардепки Анны Скороход. Сейчас полиция пытается воссоздать события того вечера.

Персонала на работе не было.

Директор ресторана, в котором провел свой последний вечер Антон Поляков, рассказал, что тот точно заказывал еду. Однако насчет алкоголя рассказать руководитель не смог. По его словам, об этом надо спрашивать тех, кто работал на смене, однако никого из них не было на работе на момент проведения следственных действий в ресторане.

Пока что следствию известно, что в ресторане Поляков был с Русланом Джамбулатовым.

Как сообщалось, в полиции рассказали, какие рассматривают версии смерти нардепа Полякова.

Напомним, в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Впоследствии в прокуратуре назвали вероятную причину смерти депутата Полякова.

Также "Слуга народа" будет просить отстранить на 5 дней от заседаний депутатку, которая порадовалась смерти коллеги.


Антон Поляков смерть ресторан алкоголь полиция

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