В прокуратуре назвали вероятную причину смерти депутата Полякова

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В Киевской городской прокуратуре сообщили, что смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - рассказали в прокуратуре.

Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Напомним, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.

По словам водителя такси известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя пока допрашивают.