09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
08:31  08 октября
На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 08:15 85

В Киеве умер народный депутат Антон Поляков

08 октября 2021, 08:15 85
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Киеве в пятницу ночью умер народный депутат из группы "За майбутнє" Антон Поляков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Известно, что депутат от группы "За майбутнє" умер в такси. Это произошло ночью в Днепровском районе столицы.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата.

Тело политика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Соответствующее сообщение появилось и в Telegram-канале бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным", – говорится в сообщении.

Справка. В 2019 году Антон Поляков был избран народным депутатом 9 созыва по 206 округу (Черниговская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября по 16 декабря 2019 года - член партии "Слуга народа". Ныне - член депутатской группы партии "За майбутнє", председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. По данным электронной системы регистрации за период каденции посетил 89% заседаний парламента.

15 ноября 2019 года был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. До июня 2020 года был внефракционным. Поляков назвал это решение политической расправой. С июня 2020 года член депутатской группы "За майбутнє".

21 сентября 2020 года партия "За майбутнє" выдвинула Антона Полякова на должность Черниговского городского головы.

депутат смерть За майбутне расследование полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua