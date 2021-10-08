В Киеве умер народный депутат Антон Поляков

В Киеве в пятницу ночью умер народный депутат из группы "За майбутнє" Антон Поляков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Известно, что депутат от группы "За майбутнє" умер в такси. Это произошло ночью в Днепровском районе столицы.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата.

Тело политика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Соответствующее сообщение появилось и в Telegram-канале бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным", – говорится в сообщении.

Справка. В 2019 году Антон Поляков был избран народным депутатом 9 созыва по 206 округу (Черниговская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября по 16 декабря 2019 года - член партии "Слуга народа". Ныне - член депутатской группы партии "За майбутнє", председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. По данным электронной системы регистрации за период каденции посетил 89% заседаний парламента.

15 ноября 2019 года был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. До июня 2020 года был внефракционным. Поляков назвал это решение политической расправой. С июня 2020 года член депутатской группы "За майбутнє".

21 сентября 2020 года партия "За майбутнє" выдвинула Антона Полякова на должность Черниговского городского головы.