В полиции сообщили, какие рассматривают версии смерти нардепа Полякова

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Причинами смерти нардепа Антона Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выгивский, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, — сказал Выговский.

По его словам, погибший Поляков в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым. После чего они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать к месту проживания, однако в связи с бытовыми проблемами — ссорой со своей сожительницей — он (Поляков — ред.) не захотел ехать и они около полутора часов катались по разным улицам.

Знакомому надоело общение с погибшим и он предложил ему поехать домой.

Как сообщалось, в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Впоследствии в прокуратуре назвали вероятную причину смерти депутата Полякова.