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08 октября 2021, 10:55 14

В полиции не считают, что нардепа Полякова убили

08 октября 2021, 10:55 14
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из открытых источников
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Национальная полиция не рассматривает версию убийства депутата Верховной Рады Антона Полякова (группа "За будущее"), он не был пьян

"Никаких телесных повреждений нет", - сообщили Украинским новостям в полиции.

В ведомстве отметили, что предварительно депутат не был пьян.

"Запаха алкоголя от него не было", - отметили в полиции.

Напомним, что в пятницу утром, 8 октября, стало известно о смерть депутата Верховной Рады от партии "За будущее" Антона Полякова. Его тело было найдено в Днепровском районе Киева.

Водителя такси с депутатом Верховной Рады Антоном Поляковым остановила патрульная полиция за нарушение правил дорожного движения, после чего полицейские пытались реанимировать депутата. По словам генпрокурора Ирини Венедиктовой, водителя такси допрашивают.

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