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08 октября 2021, 11:52 14

Нардеп Третякова у чаті "Слуг народу" радовалась смерти нардепа Полякова

08 октября 2021, 11:52 14
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из открытых источников
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова написала в партийном чате, что смерть нардепа Антона Полякова это «минис 1 враг и это хорошо». Фракция "Слуга народа" будет определиться относительно реакции на такое сообщение депутата

Как передает RegioNews об этом с трибуны парламента заявил народный депутат от группы "за будущее" Игорь Палица

В зале парламента ей кричали: "Позор!".

Палица призывает руководство фракции и ВР дать надлежащую оценку такой позиции.

В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" отметил, что у каждой есть своя система ценностей относительно смерти человека. Он добавил, что в чате выразил соболезнования в связи со смертью Полякова

На вопрос будет ли какая-то реакция на это событие, Корниенко отметил, что "фракция проведет заседание и будет определяться".

Напомним, в Киеве в пятницу ночью умер народный депутат из группы" за будущее " Антон Поляков

Известно, что депутат от группы "За будущее" умер в такси. Это произошло ночью в Днепровском районе столицы.

"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - рассказали в полиции.

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