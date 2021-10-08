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08 октября 2021, 12:37 112

"Слуга народа" будет просить отстранить на 5 дней от заседаний депутата, которая порадовалась смерти коллеги

08 октября 2021, 12:37 112
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из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" будет просить Регламентный комитет парламента поддержать решение об отстранении нардепу Галины Третякової, которая в партийном чате порадовалась смерти нардепа Антона Полякова на 5 пленарных заседаний

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что извинился перед коллегами в связи с высказыванием Третьяковой.

"Руководители фракций собрались в кабинете у Стефанчука(председателя ВР Руслана Стефанчука) и решили написать письмо на регламентный комитет относительно ее отстранения на 5 заседаний. Его подписали наши депутаты"

В свою очередь сопредседатель группы "За майбутнє" Тарас Батенко отметил, что большинство фракций предлагали отозвать Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики, однако добавил, что это предложение не поддержали представители "Слуги народа".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова написала в партийном чате, что смерть нардепа Антона Полякова это "минис 1 враг и это хорошо". Об этом заявил представитель группы "За будущее" Игорь Палица.

Сессионный зал встретил это заявление криками " Позор!"

Напомним, в Киеве в пятницу ночью умер народный депутат из группы "За будущее" Антон Поляков

Известно, что депутат от группы "За будущее" умер в такси. Это произошло ночью в Днепровском районе столицы.

"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть", - рассказали в полиции.

Слуга народа Верховная Рада комитет депутаты

 
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