Полиция переквалифицировала дело о нападении на журналистов "Схем"

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Правоохранители переквалифицировали дело о нападении на журналистов "Схемы" в "Укрэксимбанке" на другую часть статьи

Как сообщили в пресс-службе МВД, ее санкция предусматривает до 5 лет заключения, пишет RegioNews.

Дело было возбуждено по части 3 ст. 171 УК, а до этого его квалифицировали по ч. 1 ст. этой же статьи.

"Полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" по факту нападения на сотрудников "Радио Свобода" в помещении государственного "Укрэксимбанка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третья часть является самой строгой, она предусматривает, что преступные действия по препятствованию журналистам были совершены служебным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Санкция по новой нарушенной части статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 5 октября съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, который произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Сообщалось, что глава правления "Укрэксимбанка" заявил о сложении полномочий из-за конфликта, который случился с журналистами "Радио Свобода".