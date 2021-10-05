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05 октября 2021, 13:49 311

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем"

05 октября 2021, 13:49 311
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Фото: Схемы
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Начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы" издания "Радио Свобода"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас журналисты приглашены на допрос в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, которое произошло в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

банки Схемы прокуратура расследование уголовное дело журналисты

 
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