Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем"

Фото: Схемы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас журналисты приглашены на допрос в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, которое произошло в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.