Поліція перекваліфікувала справу про напад на журналістів "Схем"

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Правоохоронці перекваліфікували справу про напад на журналістів "Схеми" в "Укрексімбанку" на іншу частину статті

Як повідомили у пресслужбі МВС, її санкція передбачає до 5 років ув'язнення, пише RegioNews.

Так, справу було порушено за частиною 3 ст. 171 ККУ, а до цього її кваліфікували за ч. 1 ст. цієї ж статті.

"Поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" за фактом нападу на працівників "Радіо Свобода" у приміщенні державного "Укрексімбанку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що третя частина є найсуворішою, вона передбачає, що злочинні дії щодо перешкоджання журналістам було скоєно службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція за новою порушеною частиною статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 5 жовтня знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".

Повідомлялося, що глава правління "Укрексімбанку" заявив про складання повноважень через конфлікт, який трапився з журналістами "Радіо Свобода".