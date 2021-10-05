"Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке: там были нарушения со стороны чиновника

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Комитет по вопросам свободы слову рассмотрит инцидент с журналистами "Схем", который произошел в "Укрэксимбанке". Во фракции "Слуга народа" отмечают нарушения со стороны главы госбанка

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналстам в кулуарах парламента заявила заместитель главы пропрезидентской фракции Евгения Кравчук.

"Я общалась с коллегами. Они обязательно рассмотрят этот вопрос", - подчеркнула она.

По словам парламентария, комитет планирует обратиться к министру внутренних дел Дениса Монастырского, чтобы он взял этот вопрос на личный контроль.

"Конечно, нужно реагировать. Там очевидные нарушения со стороны чиновника", - резюмировала Кравчук.

Напомним, что съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, которое произошло в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Отмечается, что председателю правления не понравился один из вопросов, заданный журналистом, из-за чего тот приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

"Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", - говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карточки с записью. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Сообщается, что журналист смог записать происходящее на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.,

В госбанке же обвиняют в провокации журналистов.