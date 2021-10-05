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05 октября 2021, 08:46 51

"Схемы" сообщили о нападении во время записи интервью с главой госбанка

05 октября 2021, 08:46 51
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Фото: Схемы
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Съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, которое произошло в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет RegioNews.

Отмечается, что председателю правления не понравился один из вопросов, заданный журналистом, из-за чего тот приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

"Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуре, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", - говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу до оператора, отобрали 2 камеры, карточки с записью. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Сообщается, что журналист смог записать происходящее на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через офшорные компании.

В расследовании отмечают, что во время перехода студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая ныне владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка".

Схемы банки деньги расследование нападение охрана

 
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