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02 ноября 2026, 14:25

В Кривом Роге мужчина угрожал газовщикам пистолетом и ножами

02 ноября 2026, 14:25
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Фото: Национальная полиция
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В Днепропетровской области будут судить двух мужчин. Пострадавшими стали контроллеры счетчиков газа

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге 49-летний мужчина угрожал контролерам счетчиков газа предметом, похожим на пистолет, и ножами. При этом его 20-летний сын нанес одному из коммунальщиков травмы, нанеся удар по голове.

Это произошло, когда в дом пришли двое работников для проверки счетчиков. Тогда старший мужчина начал им угрожать, а его сын нанес 39-летнему работнику несколько ударов руками по голове.

Теперь и сын, и отец получили подозрения.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.

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