Нападение на журналистов "Схем": обнародовано видео инцидента

Фото: из открытых источников

Журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка"

Как передает RegioNews, об этом сообщила ведущая "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook.

"Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео... на восстановленном видео есть вся запись инцидента", - отметила она.

Сообщается, что удалось возобновить интервью, вопросы журналиста и все, что происходило дальше.

"Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку со второй камеры. Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка", - добавила Седлецкая.

На видео также видно, как работник банка заходит в лифт и несет технику съемочной группы на другой этаж для удаления видео.

Напомним, ранее съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.