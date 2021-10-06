Нападение на журналистов "Схем": обнародовано видео инцидента
Журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка"
Как передает RegioNews, об этом сообщила ведущая "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook.
"Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео... на восстановленном видео есть вся запись инцидента", - отметила она.
Сообщается, что удалось возобновить интервью, вопросы журналиста и все, что происходило дальше.
"Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку со второй камеры. Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка", - добавила Седлецкая.
На видео также видно, как работник банка заходит в лифт и несет технику съемочной группы на другой этаж для удаления видео.
Напомним, ранее съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.
Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".
Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.