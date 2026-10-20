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20 октября 2026, 21:51

Стрельба в киевском ТЦК: 6 раненых, задержанному предъявлено подозрение

20 октября 2026, 21:51
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киеве мужчине, открывшему стрельбу в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщили о подозрении. В результате стрельбы ранений получили трое полицейских и трое военнослужащих

Об этом сообщила Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, передает RegioNews .

По данным следствия, инцидент произошел 19 октября. В ходе проверки данных в системе "Оберіг" общая группа оповещения, в состав которой входили полицейские и военнослужащие ТЦК и СП, выяснила, что киевлянин находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Около 18:45 мужчину доставили в районный ТЦК и СП. Там он, по версии следствия, произвел минимум семь прицельных выстрелов из боевого пистолета, который носил без соответствующего разрешения.

Всех шестерых раненых госпитализировали. Один полицейский и один военнослужащий находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Мужчину задержали. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов. В частности, изъяли автоматы, гладкоствольное и резьбовое оружие, патроны разного калибра и боевую ручную гранату.

Задержанному сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Ему инкриминируют правонарушения по части 2 статьи 15, пунктам 1 и 8 части 2 статьи 115, статье 348 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 19 октября произошла стрельба в помещении ТЦК в Печерском районе . Стрелка была задержана. Предварительно огонь открыл мужчина, доставленный туда для мобилизации.

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