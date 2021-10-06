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06 октября 2021, 09:46 10

В Офисе президента отреагировали на нападение на журналистов "Схем"

06 октября 2021, 09:46 10
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Фото: из открытых источников
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В Офисе президента Украины считают, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отмечается, что Нацполиция в рамках начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет банка заявил о проведении проверки в пределах правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

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