На Прикарпатье у пенсионерки аферисты выманили 300 тысяч
В Прикарпатье 62-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества. Все началось с подозрительного звонка
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Мошенник позвонил по телефону женщине и представился работником банка. Он убедил ее перечислить ему около 300 тысяч гривен. Он заверил женщину, что это нужно якобы для защиты денег.
Правоохранители начали уголовное производство.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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