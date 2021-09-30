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30 сентября 2021, 20:10 394

Кабмин разрешил Витренко решать кадровые вопросы "Нафтогаза" без согласования с наблюдательным советом

30 сентября 2021, 20:10 394
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины разрешил председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко увольнять и набирать сотрудников без согласования с наблюдательным советом

Об этом сообщается на правительственном портале, передает RegioNews.

Таким образом, правлению передана часть полномочий наблюдательного совета.

В опубликованном распоряжении говорится, что назначение и увольнение работников НАК "Нафтогаз Украины" осуществляется председателем правления без согласования с наблюдательным советом.

Как сообщалось, Правительство назначило новое правление НАК "Нафтогаз Украины".

Раньше в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".

Нафтогаз правление Наблюдательный совет Юрий Витренко Кабмин

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