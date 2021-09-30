Кабмин разрешил Витренко решать кадровые вопросы "Нафтогаза" без согласования с наблюдательным советом
Кабинет министров Украины разрешил председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко увольнять и набирать сотрудников без согласования с наблюдательным советом
Об этом сообщается на правительственном портале, передает RegioNews.
Таким образом, правлению передана часть полномочий наблюдательного совета.
В опубликованном распоряжении говорится, что назначение и увольнение работников НАК "Нафтогаз Украины" осуществляется председателем правления без согласования с наблюдательным советом.
Как сообщалось, Правительство назначило новое правление НАК "Нафтогаз Украины".
Раньше в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".
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