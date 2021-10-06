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06 октября 2021, 11:34 28

В МВД прокомментировали нападение на журналистов "Схем"

06 октября 2021, 11:34 28
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Фото из открытых источников
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Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на нападение на журналистов программы "Схемы"

В Facebook он пообещал, что расследование не займет много времени, будут объявлены подозрения, пишет RegioNews.

По его словам, полиция уже приобщила к материалам расследования видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода".

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения", - написал он.

Монастырский заявил, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.

Напомним, 5 октября съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Сообщалось, что глава правления "Укрэксимбанка" заявил о сложении полномочий из-за конфликта, который случился с журналистами "Радио Свобода".

Схемы МВД журналисты Денис Монастырский Укрэксимбанк

 
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