Озвучена вероятная причина взрыва машины в Днепре

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Взрыв автомобиля в городе Днепр, в результате которого вчера погибли два человека, могло вызвать самодельное взрывное устройство

Как передает RegioNews, об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина"со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиле, от взрыва которого погибли спикер Днепропетровского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и член одной из общественных организаций,

По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство, - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

Как сообщалось, вчера в Днепре взорвалось авто, двое погибших.