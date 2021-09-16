В полиции назвали вероятную причину взрыва в лагере туристов в Карпатах

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В горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данному факту в полиции открыли уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

По результатам первоочередных следственных действий установлено, что в долину Григорьев, что на горе Кукол, на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 5 лет.

На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костры. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, прогремел взрыв, в результате которого два человека, сидевшие у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы. Дети не пострадали.

На указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада. На месте происшествия обнаружено выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны", - рассказали в полиции.

По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Карпатах погибли люди из-за взрыва во время разведения костра. К спасательной операции был привлечен персонал сразу шести поисково-спасательных отделений и спецтехника.